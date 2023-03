Noah Tschann et Guin éliminés

HOCKEY SUR GLACE. Le cinquième match a été celui de trop pour Guin. Opposés au vainqueur de la saison régulière Thoune en quart de finale des play-off de My Hockey League (n.d.l.r.: troisième division nationale), les Bulls se sont inclinés mardi 4-0 dans l’acte décisif. «Le plan de match était de tenir le plus longtemps possible, les trois buts encaissés au premier tiers nous ont coupé les jambes», explique l’attaquant Noah Tschann.

«Mieux gérer les efforts»

Pour le Glânois de 21 ans, son équipe a payé l’enchaînement des matches. «Nous devons apprendre à mieux gérer nos efforts. Nous avons réussi à les museler en début de série, mais la fatigue nous a rattrapés sur les deux derniers matches.»

Pas de regret toutefois pour l’équipe singinoise et ses nombreux sudistes. «Personne ne nous…