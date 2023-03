Opération de dépollution après l'incendie

Le 2 mars dernier, un incendie ravageait des caves à fromages et l'entreprise Innopac à Vuisternens-en-Ogoz (La Gruyère du 4 mars). Les risques de pollution, due à l'écoulement de la mousse et l'explosion des panneaux solaires en raison de la chaleur, étaient déjà évoqués.

Alors qu'un premier constat, réalisé par le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV), mettait en évidence la pollution de deux parcelles, une "analyse plus poussée" a révélé que la zone touchée par le dépôt de débris s'étend en fait sur un rayon d'un kilomètre autour du sinistre, a communiqué la commune de Gibloux. Par ailleurs, le SAAV a transmis à 32 agriculteurs une interdiction d'exploiter leurs parcelles jusqu'à ce qu'elles soient dépolluées.

La Protection civile et l'Organe communal de conduite de Gibloux sont mobilisés. Une opération de dépollution sera mise sur pied par leurs soins dès le 13 mars et devrait durer deux à trois semaines.

Le zone concernée étant relativement grande, l'ORS et le Service de l'action sociale (SASoc) ont été sollicités pour que des migrants participent à l'opération "dans le cadre d'un programme d'occupation". De plus, la commune lance un appel aux bénévoles, toute personne intéressée peut dès lors s'annoncer par mail (orcoc@commune-gibloux.ch) ou téléphone (026 552 59 02) en indiquant ses coordonnées et disponibilités.

La commune rappelle également que les stations de pompage et le réseau de distribution d'eau ne sont pas touchés. Les habitants sont toutefois priés de contrôler leurs jardins et alentours. Tout débris doit être ramassé avec des gants afin d'éviter toute coupure.