Ouverture de la pêche en rivière ce dimanche

CANTON

La pêche en rivière, ainsi que dans les lacs de Lessoc et de Pérolles, ouvrira ce dimanche. «En raison d’une harmonisation intercantonale, il faudra encore patienter jusqu’au 16 mars pour aller pêcher dans les eaux limitrophes avec le canton de Berne», indique le Service des forêts et de la nature dans un communiqué. Pour la pêche en lac, une période de protection similaire existe pour les lacs de la Gruyère et de Schiffenen, pour lesquels toute pêche est interdite durant la reproduction des brochets et des sandres. Les autres lacs cantonaux ainsi que le canal de la Broye et les lacs intercantonaux de Morat et de Neuchâtel sont ouverts à la pêche toute l’année, «cependant des périodes de protection spécifiques à certaines espèces doivent être respectées».