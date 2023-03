Ouverture d'une enquête administrative sur le fonctionnement de l’Exécutif bullois

Pour rappel, le préfet de la Gruyère Vincent Bosson avait ouvert une instruction préliminaire le 8 septembre. Ceci à la suite de la démission d’Eric Gobet de l’Exécutif bullois et de la transmission par ses soins de documents relatifs à la rémunération du secrétaire général de la ville de Bulle Raoul Girard, «en particulier au traitement des jetons de présence perçus par ce dernier au sein du Conseil d’administration de GESA», relève un communiqué diffusé ce mardi. Vincent Bosson s’étant récusé, le conseiller d’Etat Didier Castella en charge de la Direction des institution, de l’agriculture et des forêts avait alors désigné en décembre la préfète de la Sarine Lise-Marie Graden «préfète extraordinaire suppléante» et l’avait chargée d’ouvrir une enquête administrative. Lise-Marie Graden a prononcé ce mardi son ouverture, après avoir examiné le dossier de l’instruction préliminaire.

L’enquête administrative vise «les membres actuels et passés du Conseil communal de Bulle, de même que le secrétaire général de la commune de Bulle». Confiée à l’avocat Thierry Gachet, elle «aura pour objet l’examen des processus internes de gouvernance du Conseil communal et de leur aptitude à guider le Conseil dans l’accomplissement de ses attributions et de ses tâches telles qu’elles découlent de la législation sur les communes et sur les finances communales».

Les membres de l’Exécutif bullois ont été informés ce mardi lors d’une rencontre en marge de leur séance hebdomadaire. Lise-Marie Graden a rappelé à cette occasion que l’enquête «devait permettre un établissement objectif des faits pertinents et proposer, cas échéant, des solutions en vue de la restauration d’un fonctionnement conforme au droit». EF

