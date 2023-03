Parions sport avec…

Patrice Julan

28 ans milieu de terrain du FC La Tour/Le Pâquier

Chaque samedi, un footballeur régional remplit sa grille de pronostics avant le match de son équipe en 2e ligue interrégionale.



Ajoie-Monterri vs La Tour/Le Pâquier

«Victoire de La Tour. On s’est préparés pour en réglant certains détails au niveau de la cohésion d’équipe notamment.»

Vous préférez... être à l’origine ou à la conclusion d’un but?

«La construction d’un goal fait partie de mon rôle de numéro 6 et je trouve ce travail encore plus beau que le but.»

... fêter un titre avec La Gauloise de Basse-Terre ou La Tour?

«Avec La Tour, car j’ai déjà gagné le championnat et la coupe chez les jeunes avec mon club formateur en Guadeloupe.»

... avoir deux pieds forts ou trois poumons à mi-terrain?

«Trois poumons. A Chelsea, un Ngolo…