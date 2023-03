Passe-moi les jumelles

RTS1, VENDREDI, À 20 H 10

Au passé composé

A Isérables en Valais, un homme de 34 ans rénove sa maison pour la rendre autonome et s’adonne depuis plus d’une année à ses centres d’intérêt: les chevaux et le charronnage, un métier ancestral.

Mustafa, une vie hors-piste

Mustafa grandit à Montreux dans une famille turque. Destiné à une carrière de footballeur, ce jeune prodige du ballon rond se découvre, à l’âge de 15 ans, une passion absolue pour le ski freestyle. Sa vie bascule. Mustafa passe dès lors tout son temps à la montagne. ■