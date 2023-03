Performance de choix pour Gaël Zulauf

SKI ALPIN. «Je ne sais pas comment, mais j’ai réussi à tirer mon épingle du jeu.» Gaël Zulauf (photo) est un jeune homme heureux. Mercredi à Verbier, le skieur de Château-d’Œx s’est offert la 3e place au championnat de Suisse élite de descente, à 1’’15 du lauréat valaisan Justin Murisier. «C’était difficile de faire mieux, estime l’espoir de 22 ans. Cette médaille est un beau point d’orgue de ma saison et montre que je suis capable de me bagarrer avec des athlètes de la Coupe du monde.» Comme Gaël Zulauf, Nicolas Macheret (Avry-devant-Pont, 20 ans) s’est illustré en prenant le 14e rang (à 2’’30 de la tête) de cette même descente perturbée par le brouillard et la neige. QD