Pierre de Maere, égérie belge de la chanson française

MUSIQUE

Pierre de Maere

REGARDE-MOI

Wagram Music/Cinq 7

Vive la Belgique! Vive Annie Cordy et Jacques Brel! Vive Arno et Adamo! Vive Stromae et Angèle (enfin, on s’entend)! Et vive désormais Pierre de Maere, la nouvelle coqueluche du Plat Pays, récemment lauréat d’une Victoire de la musique dans la catégorie révélation masculine (même si on n’est pas certain que cette distinction de genre ait encore un sens en 2023)!

Streamé à plus de 46 millions de reprises sur Spotify pour son titre Un jour je marierai un ange, le jeune homme de 21 ans – quels yeux bleus, mes aïeux! – était attendu au tournant de son premier album, modestement intitulé Regarde-moi. Avec ses beats électrofantaisistes et sa voix filtrée de subtiles touches de vocoder, le bellâtre ne va pas à l’encontre de la vibe actuelle.…