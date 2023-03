Pixels et caetera

PRÉCIOSITÉ DE LA LANGUE. Une station-service Totalenergie, quelque part en France. L’avertissement à la pompe, comme il en va de l’annonce des dangers du tabac sur les paquets de cigarettes, rappelle les conséquences de l’utilisation du carburant que Totalenergie produit et vend largement. Quel mot donner à cette initiative qui, pour une fois, n’est pas citoyenne, mais communicationnelle? Est-ce une mise en garde, un encouragement, un conseil, une invitation? Ou, plus pompeusement à la pompe, une délégation de responsabilité du producteur au consommateur, bref une couardise qui cache un fond de roublardise. Mais, n’est-ce pas, on n’attrape pas les consciences avec du diesel. CLAUDE ZURCHER