PROMOTION LEAGUE

QUENTIN DOUSSE

Le FC Bulle débloquera-t-il son compteur en 2023 face aux espoirs du FC Zurich? Réponse ce samedi dès 17 h au stade de Bouleyres.

Hors jeu. Genoud, Morard, Ndebele et Ropraz sont à l’infirmerie, Özcan et Titebah suspendus, Dos Santos et Dangubic incertains. Le capitaine Afonso est de retour au jeu tandis que les nouveaux Maxime Peiry et Karwan Khoshekdaman sont à disposition du coach.

Enjeu. Gare au déclassement dans un championnat ultraserré. Séparés d’un rang et d’un point, Gruériens et Zurichois doivent gagner pour s’éviter une fin de saison sous pression.

L’interrogation. Un leader vocal manque-t-il au FC Bulle? «C’est sûr et certain, confirme l’entraîneur Lucien Dénervaud. Actuellement, on n’a pas ce joueur qui connaît ce niveau et sait se faire respecter.» Anthony…