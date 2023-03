Quatuor Emerson en tournée d’adieu

Fondé en 1976 et considéré comme l’un des meilleurs quatuors à cordes internationaux, le Quatuor Emerson arrêtera sa carrière à la fin de l’été. Il aura enregistré plus de 30 albums, donné des concerts dans les salles les plus prestigieuses et reçu de multiples récompenses, dont neuf Grammy Awards. Sa tournée d’adieu passe lundi par l’aula de l’Université. L’événement fait partie de la saison de la Société des concerts de Fribourg. Pour ce Farewell Tour, Eugene Drucker (violon), Philippe Setzer (violon), Lawrence Dutton (alto) et Paul Watkins (violoncelle) ont choisi d’interpréter des œuvres de Felix Mendelssohn (Quatuor N°1 en mi bémol majeur, op. 12), de Johannes Brahms (Quatuor N°3 en si bémol majeur, op. 67) et d’Antonin Dvorák (Quatuor N°14 en la bémol majeur, op. 105). EB

