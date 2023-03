Rémi Bonnet ne lâche rien

SKI-ALPINISME. Comme aux deux premières, Rémi Bonnet a remporté la troisième course verticale de Coupe du monde de la saison dimanche à Schladming (Autriche). Le Charmeysan a gagné avec près d’une minute d’avance. Fait rare pour être souligné: le Gruérien avait même pris le départ du sprint de samedi, signant le 41e temps. Sur cette épreuve de vitesse, Robin Bussard a été sorti en demi-finale et son frère Thomas en quart. Les jumeaux d’Albeuve ont fini respectivement 13e et 10e de la verticale. Chez les juniors à Villars-sur-Ollon, le Stabadin Mathieu Pharisa s’est classé 5e de la course individuelle au surlendemain de son excellente 2e place en sprint.