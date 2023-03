Rôles mieux définis, si le peuple le veut

Le désenchevêtrement des tâches entre Etat et communes est en marche. Jeudi, le Grand Conseil a accepté la loi qui définit un premier paquet de mesures (68 oui, 29 non et 4 abstentions). Celles-ci entreront en vigueur en janvier 2025, si la population fribourgeoise valide la loi en votation.

XAVIER SCHALLER

RÉORGANISATION. La réflexion a duré dix ans. Les premiers effets sont attendus pour janvier 2025. Le désenchevêtrement des tâches entre l’Etat et les communes (DETTEC), un des projets phares de la législature, se concrétise enfin. Le Grand Conseil a accepté jeudi la loi qui définit un premier paquet (68 oui, 29 non et 4 abstentions).

Ainsi, l’Etat prendra en charge les institutions spécialisées, socio-éducatives et les familles d’accueil professionnelles, ainsi que les soins résiduels…