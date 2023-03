Robin Golliard, de la discrétion à la rédemption

Mercredi soir, Bulle a prolongé son brevet d’invincibilité à domicile en 2023 en faisant 2-2 contre Breitenrain. C’était pourtant très mal embarqué, puisque les Gruériens étaient menés 0-2 à la 58e par le troisième de Promotion League, à la suite de deux erreurs de marquage au second poteau. Une avance méritée au regard de la sérénité et du réalisme bernois, nettement moins du football proposé ni du peu d'occasions procurées.

Car durant l’ensemble du match, ce sont bien les locaux qui ont fait le jeu. «Dans les 20 derniers mètres avant la pause, il nous manquait ce petit truc. J’y vais, je n’y vais pas? Je centre, je ne centre pas? Je tire, je ne tire pas? Malgré ça, on a fait une bonne première période, livrait le coach Lucien Dénervaud après la partie. Ensuite, on fait des changements offensifs, et puis on encaisse. Là, je me suis dit: ‘’wouaw, ça fait mal, qu’est-ce qui va se passer?’’.» Une débâcle 4-0 comme à Etoile Carouge le week-end précédent?

«J’ai confiance en moi»

Pas du tout. Plutôt un doublé de Robin Golliard que personne n’avait vu venir. «Oui, ma première mi-temps était assez discrète. Je jouais en numéro 8, un poste dont je n’avais plus l’habitude. Me réadapter face un adversaire organisé et laissant peu d’espace n’était pas simple», reconnaît le Vuadensois que Lucien Dénervaud avait failli sortir avant son premier but. Un but plein d’opportunisme saupoudré de chance, deux aspects dont les Bullois ont aussi manqué ces dernières semaines. Sur la gauche, Nathan Tayey profitait de trois contres favorables pour décocher une frappe repoussée par le gardien. Au bon endroit pour le rebond, Robin Golliard inscrivait le 1-2 (66e).

Son repositionnement à droite l’a rendu plus dangereux. C’est toutefois en pleine surface, à la réception d’un caviar de Ludovic Delley, que le Gruérien égalisait de la tête (2-2, 85e). Grâce à sa douzième réalisation de la saison, il a permis à Bulle d’arracher un nul mérité, bourré de caractère et rassurant. «J’ai confiance en moi. Je sais que je dois bosser sur mes défauts. Après un premier tour réussi avec 10 goals, je me devais de réagir pour moi et pour le groupe. L'année 2023 commence maintenant, ajoute Robin Golliard. Le souci n’était pas physique, technique ni mental. Il fallait juste trouver les relations avec les attaquants, surtout qu’il y a eu beaucoup de changements.»

Le classement de Promotion League

Et Lucien Dénervaud de compléter: «On a de plus en plus de discussions avec Robin. Ce qui est intéressant, c’est qu’il vient davantage vers moi. Avant, c’était le contraire. Il vient car il se pose des questions. Ça signifie peut-être qu’il a besoin d’être rassuré, de retrouver sa confiance, confiait Lucien Dénervaud. L’autre point important, c’est le travail. Quand tu marques, tu bosses plus facilement. Mais quand ce n’est pas le cas, ça l’est moins.»

Un beau centenaire

Robin Golliard se souviendra particulièrement de sa centième apparition sous le maillot rouge pour laquelle il a été fêté avant le coup d’envoi. «Je ne savais pas que c’était ma centième.»

Après un week-end de repos, les Bullois aborderont un mois d’avril au cours duquel ils n’affronteront que des formations moins bien classées, à commencer par la lanterne rouge YF Juventus le samedi 8 avril. Une période déterminante mais pas stressante, les Gruériens (treizièmes) disposant d’un matelas confortable de quinze longueurs d’avance sur la barre.

Le calendrier du FC Bulle

La fiche du match

FC Bulle - FC Breitenrain 2-2 (0-1)

Stade de Bouleyres: 326 spectateurs.

Arbitre: M. Monnin qui avertit Ajeti (21e, jeu dur), Carraco (37e, jeu dur), Schüpbach (55e, jeu dur), Lüthi (75e, jeu dur), Konopek (81e, jeu dur) et exclut Hischier (88e coup volontaire).

Buts: 32e Konopek (0-1), 58e Lüthi (0-2), 66e Golliard (1-2), 85e Golliard (2-2).

FC Bulle: Falk; Titebah (75e Özcan), Tokam, Perrony (56e Delley), Afonso; Sumbula; Ianigro (56e Dangubic), Carraco (81e Azemi), Golliard, Tayey; Deschenaux. Entraîneur: Lucien Dénervaud.

FC Breitenrain: Hornung; Lüthi, Wenger, Hischier, Hurter (46e Schüpbach); Schneuwly, Briner (82e Frey), Baeriswyl (93e Rüegsegger); Gomes (82e Regillo), Konopek, Ajeti (61e Pereira). Entraîneur: Martin Lengen.

Coups de coin: 7-0 (4-0)

Notes: Bulle sans Desportes, Sghaier (suspendus), Chatelain, Genoud, Morard, Ropraz (blessés), Khoshekdaman, Dos Santos ni Ndebele (pas convoqués). Baeriswyl frappe sur la latte (16e).