Romain Seydoux et Martigny promus

HOCKEY SUR GLACE. «C’est incroyable de se dire qu’on est promus en Ligue nationale B, lance Romain Seydoux au bout du fil. On avait des objectifs, mais on ne s’attendait pas à vivre une telle saison!» Déjà vainqueurs de la Coupe de Suisse (La Gruyère du 7 février), l’ailier vaulruzien et ses coéquipiers du HC Valais Martigny ont validé leur billet pour la LNB mardi dans les Grisons. Face à Arosa, le seul autre candidat à la montée, ils ont remporté 3-0 une demi-finale de play-off au goût de finale avant l’heure.

La vraie finale verra les Valaisans se mesurer à Thoune, premier de la saison régulière, dès mardi prochain. «Ça sera une grosse série et il nous faudra conserver le même état d’esprit pour en sortir gagnant. Cette solidarité et la grande forme de notre gardien Jimmy Hertel…