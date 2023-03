A Romont, le bassin sert aussi de tremplin

Le Club Natation Romont organise ce samedi le championnat fribourgeois populaire, à Epicentre. Etat de santé de l’entité glânoise avec son président Damien Gilliard, près de trois ans après la mise en service de la nouvelle piscine.

VALENTIN THIÉRY

NATATION. La sortie de terre de la piscine du complexe sportif d’Epicentre en 2020 a ouvert de nouveaux horizons pour le Club Natation Romont. Grâce à son outil de travail, il peut enfin organiser une compétition de la taille du championnat fribourgeois populaire. Ce samedi, cet événement accessible aux nageurs de club ne disposant pas de licence, devrait accueillir cent participants de tous âges et mobilisera une vingtaine de volontaires. «On a eu huit mois pour tout préparer, et ça n’a pas été difficile de mettre ça sur pied. On a l’expérience…