Séisme à Rossens de magnitude 3

ROSSENS. Jeudi à 23 h 11, un tremblement de terre de magnitude 3,0 a eu lieu près de Rossens. L’épicentre se situait à environ 3 km à l’ouest du centre du village et à une profondeur d’environ 2 km, selon le site du Service sismologique suisse (SED), à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich. Dans l’heure qui a suivi le séisme, le SED a reçu plus de 250 témoignages de ressentis, principalement en provenance de la région épicentrale: Rossens, Vuisternens-en-Ogoz, Treyvaux, Cottens, Ecuvillens, Rueyres-Saint- Laurent et Corpataux. «En règle générale, un séisme de cette magnitude ne devrait pas causer de dégâts.» Les précédents séismes perceptibles dans la région datent du 4 mars dernier (magnitude de 2,7) et du 19 août 2009 (magnitude 2,6). «Cette région est sujette aux tremblements de…