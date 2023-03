Simon Wirz: «Le vélo est fait pour moi»

La Coupe de Suisse est synonyme de rentrée en compétition pour de nombreux vététistes de la région. Rencontre avec l’un d’eux, Simon Wirz, à l’occasion de la présentation de son équipe dimanche à Bulle.

QUENTIN DOUSSE

VTT. Seuls, avec leur club ou leur équipe privée, les vététistes régionaux seront nombreux à lancer leur saison ce week-end en Coupe de Suisse à Gränichen (AG). Le moment d’éprouver sa préparation en compétition. Un premier bon résultat et l’année est lancée; une contre-performance et le travail (re)commence. Rude réalité au pays du VTT, où les jeunes espoirs sont soumis très tôt au diktat du chrono, et à une concurrence qui ne laisse pas de seconde chance. «En VTT comme en ski alpin, chaque jeune doit vivre avec la pression du résultat, qui lui aussi sert de moteur»,…