Supprimer la taxe pompier

MOTION. «Tant la taxe que l’obligation de servir doivent être abolies, ces deux principes n’ayant aujourd’hui plus aucune raison d’être.» Les députés PLR Savio Michellod (Granges) et Sébastien Dorthe (Villars-sur-Glâne) estiment qu’il est temps de réviser la Loi sur la défense incendie et secours (LDIS). Ils ont déposé une motion en ce sens, cosignée par 22 élus. Ils rappellent que «le montant de la taxe ne tient pas compte des revenus des personnes concernées ni du risque, qui sous-tend pourtant la nouvelle LDIS».

Autre injustice: seuls les astreints paient alors que tous bénéficient du service. D’autre part, «considérer la taxe comme une incitation à devenir sapeurpompier est également discutable» selon eux. La fonction de sapeur-pompier nécessite «motivation, conviction et envie de…