ÉLODIE POUX - LE SYNDROME DU PLAYMOBIL. Elodie Poux ose tout! La trentenaire à l’humour libérateur impose sur scène son univers faussement naïf. Au travers de personnages tous plus ravagés les uns que les autres, et d’un stand up cyniquement jubilatoire, on se surprend à rire, à rire et à rire encore de ses aventures auprès des enfants, des parents, mais aussi des chats et des zombies.

Jeudi, à 20 h 10, sur RTS2