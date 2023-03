Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 10

Détransition, ils ont changé de sexe et ils regrettent

Depuis quelques années, les consultations de jeunes en questionnement de genre explosent. Certains se réclament de l’autre sexe, d’autres ne se sentent ni strictement homme ni strictement femme. En Suisse, un ado a le droit de faire une transition de genre, sociale ou médicale. Mais que se passe-t-il quand on souhaite revenir à son sexe de naissance? Certains chercheurs et des associations de parents dénoncent des prises en charge d’ados précipitées, qui suscitent des inquiétudes. ■