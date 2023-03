Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 10

Un gros besoin d’amour

Ils et elles pèsent plus de 100 kilos. Un poids qui les stigmatise au quotidien. A quoi ressemble la sexualité des personnes grosses? Le sujet est tabou. Quatre femmes et deux hommes ont accepté de briser le silence et dévoilent leur intimité. Victimes, elles nous parlent de leur vulnérabilité, comment elles ont été maltraitées voire agressées. Une parole inédite, crue. Comme un cri pour dire que les personnes grosses ont aussi le droit d’être aimées. ■