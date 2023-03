Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 10

Deux salaires et plus rien à la fin du mois

Avec l’augmentation des loyers qui s’annonce, la Suisse se prépare à une explosion de nouveaux pauvres. L’inflation s’emballe depuis la pandémie du Covid et la guerre en Ukraine. Il arrive de plus en plus souvent qu’un salaire et parfois même deux, ne suffisent plus à faire vivre une famille. Les loyers, les primes maladie, l’alimentation coûtent plus cher, mais les salaires ne font que stagner. Des familles racontent comment elles se débattent avec la vie chère. ■