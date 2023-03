En collaboration avec la Haute Ecole de musique, le Nouvel Opéra Fribourg propose ce dimanche (10 h 30) un brunch lyrique, au Point commun, à Equilibre. Seront interprétés des airs et des duos extraits de classiques du XVIIIe au XXe siècle, comme La flûte enchantée, Don Giovanni et Les Noces de Figaro, de Mozart, Don Pasquale de Donizetti, Les aventures du roi Pausole de Honegger… Réservations obligatoires via Le Point commun, event@lepointcommun.ch.