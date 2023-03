Un chemin entre Alpes et Himalaya

Gardienne de cabane en Suisse, organisatrice de treks au Népal, créatrice d’une association pour favoriser l’éducation des enfants népalais: Karine Moix se sent bien dans sa vie atypique.



FLORENCE LUY

Tout d’abord, dégager la neige des portes d’entrée, puis ouvrir les fenêtres et commencer tout de suite à «faire de l’eau», tâche de perpétuel recommencement… Ce 28 février, la cabane des Audannes prépare son ouverture pour la saison hivernale. Après cinq rotations d’hélicoptère, près de trois tonnes de marchandises sont acheminées depuis Les Rousses, près d’Ayent. Poireaux, patates, röstis, meringues (de la Gruyère), fromage (du Mouret), vin, boissons. Et il faut tout ranger.

Une petite dizaine de bénévoles sont présents pour donner un coup de main à Karine Moix. Gardienne depuis un an de…