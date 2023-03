Tribune libre

A propos des marchés du jeudi et du samedi à Bulle.

Cet espace de moins de 2000 m2 est un concentré de convivialité, une ode aux circuits courts et une incroyable vitrine pour le terroir. C’est une solution efficace et facile à nombre de problèmes et enjeux politiques. Soit dit en passant, les partis devraient y venir aussi en dehors des périodes d’élection.

Ethique. La vente directe permet aux productrices et producteurs de fixer leurs prix librement et de tirer ainsi une juste rémunération et reconnaissance de leur labeur sans subir la pression de grossistes et grands distributeurs avides de marges élevées (on est alors loin d’un commerce équitable).

Economie. L’argent dépensé au marché reste dans la région. Il profite à des personnes qu’on croise en balade et dynamise…