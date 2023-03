Un concert classique destiné aux seniors

CHÂTEL-SAINT-DENIS. Un quintette de l’Orchestre de chambre fribourgeois et une cantatrice se produiront lundi à 10 h sur la scène de l’Univers@lle. L’événement s’adresse aux seniors et est mis sur pied par Pro Senectute Fribourg. Le but est de permettre aux personnes âgées d’assister à un concert professionnel à des horaires et des prix accessibles (collecte), indique Pro Senectute Fribourg. L’organisation en propose plusieurs fois par année, mais il s’agit du premier se tenant en Veveyse. Renseignements et inscriptions (non obligatoires) au 026 347 12 93.