Un festival et des podcasts pour les 40 balais de Fri-Son

Fri-Son célèbre cette année ces quarante ans d’activisme pour les cultures alternatives. Le club de la Fonderie organisera un festival gratuit en septembre et lance dans l’intervalle un fonds de soutien à la scène suisse et une série de podcasts.

CHRISTOPHE DUTOIT

FRI-SON. «Quarante ans, ça nous fait un petit coup de vieux, avoue Alexis Rüeger. Mais, en même temps, on va de l’avant.» Mardi matin, l’équipe de Fri-Son a officiellement lancé les festivités qui vont marquer les 40 ans du club.

«En quarante ans, Fri-Son est devenu une salle phare sur la scène suisse et internationale, poursuit le membre du comité. Elle a marqué plusieurs générations et permis de faire émerger la culture alternative à Fribourg. Et, durant toutes ces années, le public a toujours été au rendez-vous.»

Pour…