Fribourg Olympic et Aleksic, c’est fini

BASKETBALL. A l’occasion d’une conférence de presse chargée d’émotions, le président de Fribourg Olympic Philippe de Gottrau a annoncé mardi la fin de la collaboration avec Petar Aleksic, son coach emblématique. L’Helvético-Monténégrin quittera Saint-Léonard au terme du présent exercice après dix saisons en poste.

L’issue de la belle histoire a été précipitée par un désaccord. Fribourg Olympic proposait un an de contrat «de transition» dicté notamment par une prudence financière des suites du Covid. «Je ne suis pas un coach de transition. Un an, c’est un manque de respect», livrait Petar Aleksic, qui a pris le temps de remercier sa grande famille de Saint-Léonard. «Je ne suis pas en colère, je suis déçu. Malgré tout, Fribourg Olympic sera toujours mon club.» Et Philippe de Gottrau, qui…