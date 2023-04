Le FC Bulle dompte Kriens

VALENTIN THIÉRY, À KRIENS

Football. Troisième victoire en quatre matches au mois d’avril pour le FC Bulle. Samedi en fin de journée, les Gruériens se sont imposés 0-1 à Kriens. Ils s’emparent seuls de la douzième place de Promotion League.

Plus agressifs dans les duels et plutôt appliqués techniquement, les joueurs de Lucien Dénervaud étaient logiquement aux commandes à la pause. Depuis la gauche, Arthur Deschenaux servait Yannis Sghaier plein axe. Sa prise de balle, son passement de jambe et son accélération lui permettaient de faire la différence sur son garde du corps avant d’ajuster le gardien local (0-1, 24e).

Défensivement, Noah Falk ne devait sortir le grand jeu qu’une seule fois, sur un tir à ras de terre (18e). Engagement, belles combinaisons offensives et jolis gestes techniques rendaient également le premier acte assez agréable.

Un loupé, un poteau

Les visiteurs reprenaient toutefois timidement la seconde période, laissant les Lucernois obtenir trois corners en moins de dix minutes. Peur après l’heure de jeu, Bulle se reprenait et aurait dû faire le break, mais Liburn Azemi loupait une montagne et Nathan Tayey trouvait le poteau.

Réduits à dix après l’exclusion de Maxime Afonso pour un deuxième avertissement (75e), les Gruériens faisaient le dos rond. Sauvetage sur la ligne de Ludovic Delley, frappes contrées in extremis, arrêts de Falk: les Bullois n’ont pas craqué dans les dix dernières minutes, au contraire de Yannis Sghaier après le coup de sifflet final. L'arbitre lui a brandi un second carton jaune pour provocation.

Assez justement, ils signent leur dixième victoire (le cinquième hors de leurs bases) et leur onzième blanchissage de la saison. Les Gruériens voudront confirmer leur bonne prestation face aux espoirs de Saint-Gall le samedi 29 avril à Bouleyres (17 h).

