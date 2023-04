Parions sport avec…

Simon Chatagny

30 ans, conseiller bancaire, ailier de La Tour/Le Pâquier

Chaque samedi, un footballeur régional remplit sa grille de pronostics avant le match de son équipe en 2e ligue interrégionale.



| 1 | X | 2 |

La Tour/Le Pâquier vs Prishtina Berne

«Malgré la défaite à Romont, nous sommes sur une bonne dynamique. Il faudra juste concrétiser nos occasions.»

| 1 | X | 2 |

Vous préférez… le stade de Bouleyres ou de la Ronclina?

«La Ronclina. Les supporters sont plus proches de la pelouse et je me souviens de certains derbys contre Bulle où il y avait plus de 1000 personnes!»

| 1 | X | 2 |

… être à l’origine ou à la conclusion d’un but?

«Avec l’expérience, j’ai appris à prendre du plaisir en faisant marquer les autres. Même si j’aimerais être plus souvent à la conclusion.»

| 1 | X | 2 |

