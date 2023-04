27e journée QUENTIN DOUSSE

Battu 0-2 mercredi par Baden, le FC Bulle défie Kriens sur synthétique ce samedi (17 h 30).

Hors jeu. Genoud, Ianigro, Morard, Özcan et Ropraz sont blessés, Dos Santos suspendu.

Enjeu. Le vainqueur s’emparera de la 12e place de Promotion League. La clé pour l’emporter? «Montrer un peu plus de grinta», note le milieu bullois Kevin Sumbula. Du réalisme il est aussi question. «On n’a pas marqué contre Baden bien qu’ayant fait la plus belle première mi-temps au niveau offensif. C’est frustrant et rageant», souligne Lucien Dénervaud.

L’adversaire. Le SC Kriens signe un championnat similaire à celui du FC Bulle. «Il s’agit aussi d’un groupe jeune, qui doit se construire et gagner en constance», poursuit l’entraîneur gruérien.

Le précédent. Le 19 octobre dernier à…