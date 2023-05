«Stoppons l’artificialisation des sols»

A propos de biodiversité et des bienfaits de la verdure en ville.

La Suisse ne fait pas bonne figure en matière de protection de la biodiversité: 10,8% de son territoire est protégé. Notre pays se classe beau dernier en comparaison européenne (26,4% en moyenne). Alors que, année après année, on nous annonce un déclin de la faune et de la flore, je suis choquée d’apprendre que nos politiciens de droite du Conseil national ont abandonné les objectifs de surface à protéger! Nos élus ne comprennent-ils pas que béton et bitume nuisent à la santé de tout être vivant, du plus petit au plus grand?

Faut-il attendre que les citoyens (comme le mouvement lancé par la Région flamande en Belgique) se mettent à arracher les pavés dans leur ville afin de libérer de la place pour les fleurs, les arbres,…