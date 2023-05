RTS1, MERCREDI, À 20 H 10



Médicaments: autopsie d’une pénurie

Ecumer les pharmacies pour trouver son médicament, devoir changer de traitement, se voir substituer sa prescription au dernier moment. Cela a été une réalité pour de nombreux Suisses ces derniers temps. Antidouleurs, anti-inflammatoires, antibiotiques, médicaments contre Parkinson, l’épilepsie, anti-hypertenseurs, anticancéreux... Les ruptures de stock touchent de plus en plus de spécialités pharmaceutiques et durent de plus en plus longtemps. La situation ne fait que se dégrader. En cause: des chaînes de production des médicaments éclatées (70%-80% des principes actifs de nos médicaments viennent de Chine ou d’Inde), mondialisées, fragilisées. La situation, déjà critique depuis des années, s’est empirée avec la pandémie de…