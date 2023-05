Ablettes mortes en Basse-Ville

SARINE. Environ 3000 poissons ont été retrouvés morts entre jeudi et vendredi dans la Sarine, près du pont de Berne en Basse-Ville de Fribourg. Ils se sont échoués lorsque la centrale hydroélectrique de l’Oeleberg, en aval, a diminué son turbinage. Les poissons concernés sont des ablettes, des petits poissons qui recherchent des zones calmes de gravier en bordure de rivière, a expliqué vendredi le Service cantonal des forêts et de la nature, et Groupe E qui détient la centrale. Les poissons se sont retrouvés piégés au moment de la ponte des œufs. Pendant la fécondation, les mâles n’auraient pas eu l’instinct de fuite lors de la baisse du niveau de l’eau après l’arrêt des turbines. Ce n’est pas la première fois que cela arrive. Le même incident s’était déjà produit en 2017 et en 2020.…