Juin 1939 Junkerngasse. Berne. Dans le jardin

– Beat aimerait que j’aille à Lucerne chez Theodor Fischer, annonça Vera.

– Theodor Fischer, le galeriste? s’interrogea Margareta.

– Il expose des œuvres de musées allemands. Beat les a vues à Zurich. L’exposition s’appelle Tableaux et sculptures des maîtres modernes.

– Je ne comprends pas. L’année passée ou celle d’avant, à Munich, Hitler a exposé tout ce que l’Allemagne compte de ce qu’il appelle de l’art dégénéré et maintenant il les montre à Lucerne?

– C’est Theodor Fischer qui les expose. Il les vendra le 30 juin.

– Tu veux acheter quelque chose?

– Beat et moi aimerions bien!

– Tu veux soutenir le régime nazi?

– Je veux voir ce qu’il y a et si quelque chose me plaît.

– Tu ne vas pas me dire que ton mari achète des choses qui lui plaisent. Il…