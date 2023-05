A bon entendeur

RTS1, MARDI, À 20 H 10

Ramène ta fraise… mais suisse!

Comme le printemps, elles reviennent chaque année: les fraises suisses garnissent à nouveau les étals des marchés et des grandes surfaces. Après des mois de fraises importées et souvent insipides, le retour des fruits locaux, certes plus chers, mais si savoureux, est attendu avec impatience. Pour autant, évidemment, que les fraises annoncées comme suisses le soient vraiment! Pour en avoir le cœur net, ABE a écumé les marchés et supermarchés de Suisse romande, et fait analyser l’origine des fraises annoncées comme suisses. ■