GYMNASTIQUE. Organisé par Romont Gym, le championnat cantonal des sociétés a eu lieu ce week-end à la salle Bicubic. Parmi les 14 sociétés présentes, celle de Broc a remporté sept titres cantonaux: trois chez les adultes et quatre chez les jeunes. En actif, Laura Pasquier et Tatiana Ramos Pereira se sont notamment imposées en couple, alors que Céline Deschenaux, Kevin Grandjean, Lahna Horner, Chloé Pugin et Malorie Seydoux l’ont emporté par équipes.