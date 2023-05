A Bulle aussi, la jeunesse

Le FC Bulle a retrouvé le sourire samedi en allant corriger Bâle M21 (0-5). Un succès marqué par la prestation de Liburn Azemi, symbole d’une politique de formation à péréniser. Dernier match de la saison ce samedi à Bouleyres face au Stade Nyonnais.

QUENTIN DOUSSE, À BÂLE

FOOTBALL. Net et sans bavure. Le onzième succès du FC Bulle en Promotion League est tant à savourer par son ampleur (0- 5) qu’à tempérer en raison de l’adversité. La relève du FC Bâle fut trop frêle samedi aprèsmidi pour contrarier des Gruériens déterminés, aggressifs et efficaces comme rarement cette année. Les trois premières réussites tombant aux 3e, 13e et 33e minutes d’une partie sans suspense. «Cette victoire avec la manière fait du bien, respire le coach Lucien Dénervaud. Si certains ont pensé que Bulle…