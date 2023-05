Bulle veut encore gratter des points

TENNIS. Le TC Bulle va devoir cravacher ce samedi en Argovie. Il va défier Teufenthal pour la deuxième journée des interclubs de Ligue nationale B. «C’est l’une des deux formations les plus fortes de notre groupe, estime Sabri Jouilli, le successeur de Bastien Kolly comme capitaine. On va faire notre maximum pour être les meilleurs. On ne s’interdit rien, on verra le résultat ensuite.»

L’autre grosse écurie, c’est Büsingen. En Gruyère, les Schaffhousois ont d’ailleurs disposé de Bulle 3-6 le week-end passé en ouverture du championnat. Malgré la défaite, les locaux ont glané trois points précieux dans la course au maintien, leur objectif de 2023. «Sur le papier, on est l’équipe la moins compétitive et avec le plus petit budget, livre le citoyen d’Avry-devant-Pont. Le bilan contre Büsingen…