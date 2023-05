Célébrer la littérature et l’émerveillement

LIVRES

Raymond Delley

COMMENT JE SUIS DEVENU ÉCRIVAIN

L’Aire, 136 pages

Après trois romans qu’il rassemble sous le titre Une trilogie de la mémoire, Raymond Delley s’interroge: qu’est-ce qui l’a poussé dans la voie de l’écriture et de la fiction, lui l’ancien professeur de littérature française à l’Université de Fribourg? Et, plus largement, comment sont nés «les premiers émerveillements devant la magie des mots et des phrases, le pressentiment de leurs secrètes affinités avec l’Invisible?» Comment je suis devenu écrivain cherche à répondre à ces questions. Divisé en trois parties chronologiques («L’enfant», «L’homme», «L’écrivain»), cet essai subtil se présente aussi comme une célébration de la littérature. Loin de toute tentation intellectuelle, il n’est pas question de froide érudition,…