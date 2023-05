Chasse à l’or à la Montagne-de-Lussy

TIR. Le stand de la Montagne-de-Lussy a accueilli samedi les finales cantonales de tir à 300 m en groupes. Plus de 500 sportifs se sont affrontés par équipes de cinq dans trois disciplines. Les Mousquetaires de Gruyères ont accroché la 2e place de la catégorie D (armes d’ordonnance) à neuf unités des tireurs de Wallenried, médaillés d’or de l’épreuve. Dans les rangs gruériens, Xavier Gachet a réalisé le meilleur bilan comptable de son équipe avec 143 points au Fass 90.

Dans la catégorie des armes de sport, Gilles Dufaux (28 ans) s’est offert le score maximal de 200 points! Le tireur de Tavel a largement contribué au succès de son équipe qui remporte la médaille d’or.

Plus loin au classement, on retrouve Charmey et Porsel qui ont réalisé les meilleures performances du Sud en terminant aux…