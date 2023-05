née Fragnière

LE CHÂTELARD

Christiane Delabays est née le 3 décembre 1944 dans le foyer de Germaine et Emile Fragnière, à Gumefens. Elle a grandi entourée de ses cinq frères et sœurs. Après sa scolarité, elle a obtenu son diplôme d’école ménagère à Joliment, à Fribourg. Elle travailla par la suite comme sommelière à la Vignettaz, à Fribourg, et au restaurant du Lion d’Or, au Châtelard.

C’est là qu’elle rencontra Bernard, qu’elle épousa en 1965. Ils travaillèrent ensemble au bureau de poste du village et Christiane le seconda dans la distribution du courrier. De leur union naquirent trois enfants: Chantal en 1965 et les jumeaux Eric et Nicolas en 1969. En raison du handicap de ce premier enfant, la vie de famille a été bien chamboulée, mais Christiane a fait preuve de patience et de…