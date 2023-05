De l’autre côté du cauchemar

MUSIQUE-LIVRE-BD Macchiro et Orval

Mangetsu

La petite Alice se réveille un matin dans une étrange chambre, blanche et vide par intermittence. Face à elle, un être tout aussi bizarre se dresse, un serpent en costard qui parle… Alors que le monde à l’extérieur sombre dans l’apocalypse, la voilà à l’abri dans ce qui pourrait être un hôtel. Elle a la chambre 431. Sorte de jardin d’Eden où tout est disponible sur un simple souhait, le serpent s’occupant de tout en attendant son 666e «hôte» et la grande fête qui suivra. Mais Alice ne veut pas rester une assistée et décide de parcourir les autres salles, afin d’atteindre le «000» qui lui permettrait de sortir. Chaque chambre consiste en une plongée dans un trou de lapin blanc: son propriétaire y crée son propre univers, souvent lié à…