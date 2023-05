Des hôtels de passe à Fribourg?

A propos d’un sujet de la RTS évoquant des «hôtels qui ouvrent leurs chambres à la prostitution».

La RTS couvre et découvre l’information au sens large, parfois intime, de notre canton. Par exemple, au TJ du 17 mai, on apprend que des hôtels à Fribourg, situés on ne sait où mais pas à la rue des Epouses, mettraient des chambres à disposition de prostituées et de clients assidus. Gros émois dans cette ville qui a déjà de la peine à offrir des hébergements en suffisance. Et, à l’écran, un chef de service goguenard, expliquant qu’il serait «disproportionné» d’imposer aux hôteliers les mêmes démarches administratives que celles exigées des salons de «massage» (contrôles sanitaires, des permis de travail, de la majorité… des prostituées). Les réceptionnistes d’hôtels, selon ce responsable, ne…