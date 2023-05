Des trouveurs, pas des chercheurs

La quête de veines d’eau souterraines est de plus en plus prisée, car nécessaire. Que ce soit sur les alpages ou encore pour effectuer des forages géothermiques. Le sourcier peut apporter son aide. Damien Evéquoz est l’un des rares en Suisse à en avoir fait sa profession.



FLORENCE LUY



Recherche de veines d’eau souterraines, d’infiltrations dans des bâtiments, de fuites dans des canalisations ou encore forages géothermiques… Damien Evéquoz n’en finit pas d’être sollicité. Son agenda est d’ailleurs plein pour les prochains mois. En ce jour de printemps, ce sourcier valaisan est attendu aux Possessur-Bex, près de Villars-sur-Ollon, par un jeune couple qui vient d’acheter une vieille bâtisse. Les canalisations sont en mauvais état et l’eau potable est souvent trouble. Surtout, le duo…