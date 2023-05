Du judo de haut niveau aux Avoines

JUDO. A domicile ce samedi, le Judo-club Romont (3e) dispute le deuxième tour de Ligue nationale B. Au programme, deux doubles confrontations face au JC Wetzikon (8e et avant-dernier) et aux Liechtensteinois du JC Ruggell (2e).

«En théorie, on est plus forts que les Zurichois, estime Joël Grandjean, l’un des deux coaches de l’équipe romontoise. On vise donc deux victoires. Notre second duel contre Ruggell sera plus compliqué.»

Un Ruggell qui avaient battu les Glânois la saison passée. «On n’était pas prêts physiquement, se souvient le technicien glânois. On est montés en puissance et on a pris de la bouteille depuis. Jonathan Deillon, récent champion fribourgeois en –73 kilos, sera important ce week-end.»

Sept ans d’attente

Les supporters du JC Romont auront donc l’occasion de voir du…