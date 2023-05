En passager d’une nouvelle vie

Première adaptation en bande dessinée d’un des «romans durs» de Georges Simenon, LepassagerduPolarlys porte en lui la marque du créateur de Maigret.

ROMAIN MEYER

Un voyage de routine de plus pour le capitaine Petersen et son navire, le Polarlys. Malgré le danger de la houle hivernale, tout aussi habituelle, ce trajet entre Hambourg et l’extrême nord de la Norvège, proche du cercle arctique, est essentiel pour le ravitaillement des villages situés sur son passage. Nécessaire et sans surprise. Mais rien ne se passera comme prévu et un événement précipitera cette tranquillité coutumière en un chaos digne d’une tempête polaire.

Parmi les quelques hôtes et nouveaux membres d’équipage qu’accueille le bateau, on trouve Katia Storm, demi-mondaine, allumeuse et désespérée, Bell Evjen, directeur…