RTS2, MERCREDI, À 20 H 10

Jardin paradisiaque

Dans cet épisode d’Histoire(s) de jardins, nous partons à la découverte d’un véritable jardin d’Eden où s’épanouissent non seulement des pommes, mais aussi des figues de Soleure, des kalettes, un croisement entre le chou kale et le chou de Bruxelles, du safran et bien sûr une multitude de fleurs! C’est le jardin paradisiaque d’Eila Signer et Hermann Seibold. Leur défi: trouver de la place pour toutes leurs nouvelles idées de plantations. Ils racontent la passion qui les anime. ■