Ilian Alexandre Barhoumi victorieux

Quelques jours seulement après son 18e anniversaire, le coureur gruérien a terminé sur la première marche du podium en Coupe de Suisse junior à Lugano. Le Bullois poursuit son bon début de saison.

PATRICK MARGUERON

VTT. Ilian Alexandre Barhoumi sait tout faire! Après avoir remporté les Strade Bianche U19 en Italie au guidon de son vélo de route, le cycliste gruérien s’est offert vendredi la 1re place du cross-country en Coupe de Suisse à Lugano. «J’ai pu prendre de l’avance en début de parcours et je me suis retrouvé devant dès les premiers tours. J’ai ensuite fait la course en tête jusqu’au bout», livrait Ilian Alexandre Barhoumi.

Bien que dominateur dans cette épreuve, le coureur de la Pédale bulloise a dû gérer les défis techniques du tracé tessinois. «J’ai eu plus de peine sur les…